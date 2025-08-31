「ＤｅＮＡ７−９中日」（３０日、横浜スタジアム）火を吹くような３本塁打でＤｅＮＡ・筒香嘉智外野手が大観衆の度肝を抜いた。一回に１２号同点２ランを放つと、三回にも右越えソロ。延長十一回には右翼席に３本目の放物線を描いた。これで８戦８発だ。一回はフルカウントから高橋宏の１５３キロ直球をとらえ、痛烈なライナーを右中間へ突き刺した。２打席目はフォークを右翼席中段へ。４点を追った延長十一回１死一塁でも