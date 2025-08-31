9月5日に沖縄で開幕する「第32回WBSCU18ワールドカップ」で連覇を狙う高校日本代表が30日、那覇市内の宿舎で結団式を行った。31日は沖縄セルラーで大学日本代表との壮行試合。横浜（神奈川）の阿部葉太主将（3年）は同校の2学年上の主将で、23年大会で初優勝に貢献した国学院大の内野手・緒方との対戦を熱望。「お手本のような動きをしているので、しっかり緒方さんの姿を目に焼き付けたい」と意気込んだ。午前中には糸満