「ヤクルト５−４広島」（３０日、神宮球場）ヤクルト主砲が衝撃の“ひとりバックスクリーン３発”だ。「別にどこに飛んでもホームランだと思います。柵を越えてくれればなと思って打っている」。同じ方向に３本塁打を放ち、４打点と大暴れした村上宗隆内野手は満足げだった。二回は１２号ソロ、同点の三回２死三塁では１３号２ランを中越えに運ぶ。前日２９日は七回の最終打席でソロを放っており、３打席連発となった。八回