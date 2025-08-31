女子プロレス「マリーゴールド」のシングルリーグ戦「ドリーム・スターＧＰ」ドリームリーグ公式戦（３０日、東京・後楽園ホール）のワールド王者・林下詩美（２６）とスーパーフライ級王者・岩谷麻優（３２）の注目対決は、時間切れ引き分けに終わった。開幕戦（２日、大阪）で岩谷は山岡聖怜に、詩美はビクトリア弓月に敗れ黒星スタートとなったが、そこから全勝。大会前時点で詩美は４勝１敗の勝ち点８、岩谷は２勝１敗の勝