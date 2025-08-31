ボクシングの世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３２＝大橋）のスパーリングパートナーを務めた元ＷＢＡ＆ＩＢＦ同級統一王者マーロン・タパレス（フィリピン）が、母国でも話題を集めている。井上はＷＢＡ同級暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（３０＝ウズベキスタン）との防衛戦（９月１４日、愛知・ＩＧアリーナ）を控える中、２年前の王座統一戦で対戦したタパレスをスパーリングパートナーに指名。８月