ＳｎｏｗＭａｎの岩本照（３２）が主演するテレビ朝日系ドラマの続編「恋する警護２４時ｓｅａｓｏｎ２」（金曜、後１１・１５）が１０月からスタートすることが３０日、分かった。昨年１月のシーズン１から１年半、岩本にとって連続ドラマ初単独主演を務めた記念すべき作品の続編。再びストイックなボディーガード・北沢辰之助を演じることに「ｓｅａｓｏｎ２を迎えて僕もより気合が入っているので、楽しみです」と、気合