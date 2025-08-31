俳優の沢口靖子（６０）が、１０月スタートのフジテレビ系「絶対零度〜情報犯罪緊急捜査〜」（月曜、後９・００）で月９初主演＆初出演を務めることが３０日、分かった。今作は２０１０年から放送スタートした人気シリーズ「絶対零度」のシーズン５。還暦＆芸歴４１年を迎えた今年、満を持して月９の看板を背負う。同局の連ドラ主演＆出演は、１９９０年放送の「お江戸捕物日記照姫七変化」以来、３５年ぶり。絶対零度の新シ