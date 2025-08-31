◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神３―２巨人（３０日・甲子園）これぞ４番の仕事だ。ゆっくりと二塁ベースに到達した岸田が、ヘルメットをたたくポカポカポーズで喜びを爆発させた。「次につなぐ気持ちでした。いいところに飛んでくれました」。１点を追う５回２死一、二塁で初球の内角に食い込む１４２キロカットボールに、くるりと腰を回転させて反応。３安打目となる左翼線への適時二塁打で一時同点とした。まさかの出来事だっ