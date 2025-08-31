◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神３―２巨人（３０日・甲子園）「３番・岡本」は苦肉の策に感じた。４番の方が収まりがいいし、「４番・岸田」は調子はともかく格的にはバランスが悪い。阿部監督も十分承知で打順を動かしたのは、初回に点を奪う形をつくりたかったはず。不振の吉川を２番から６番に下げ、クリーンアップを前倒しした。５回２死一塁で岡本が四球をもぎとり、岸田が左翼線に同点二塁打。詰まりながらヒットゾーンに