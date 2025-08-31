◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神３―２巨人（３０日・甲子園）巨人・阿部慎之助監督（４６）が打倒阪神へ執念の一手を打った。主砲・岡本和真内野手（２９）を７年ぶりの３番に据え、好調の岸田行倫捕手（２８）をプロ初、第９６代の４番に抜てき。岡本が２安打、岸田が４番デビュー戦では１２年の村田修一以来となる３安打をマークするなど打線は１０安打を放ったが、すべて四球絡みで３点を失い競り負けた。連勝はならず、借金２