ＳｎｏｗＭａｎの岩本照（３２）が主演するテレビ朝日系「恋する警護２４時」の続編が、１０月期に「―ｓｅａｓｏｎ２」（金曜・後１１時１５分）として放送されることが３０日、決まった。白石麻衣（３３）が引き続き、ヒロインを演じる。金子ありさ氏のオリジナル脚本のアクション・ラブコメディー。今作では毒舌の弁護士・里夏（白石）と両思いになり、幸せをつかんだボディーガード・辰之助（岩本）に、恋と警護のさらな