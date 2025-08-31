◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ７―９中日＝延長１１回＝（３０日・横浜）井上竜が、きた。中日が３位・ＤｅＮＡとの直接対決を制し、２０日時点で５あったゲーム差を１０日後に０・５と縮めた。延長戦を競り勝ち、４連勝。井上監督は「白熱したゲームをやれている。粘り勝ったのは大きい」。総力戦でつかんだ１勝に充実感をにじませた。熱気あふれるスタジアムで、大歓声と落胆の声が入り交じったのは、延長１１回だ。３四死