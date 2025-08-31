◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神３―２巨人（３０日・甲子園）リリーフ陣の奮闘で連敗を「２」で止め、いよいよ優勝マジックは１ケタ台の「９」となった。今季最多４万２６４３人の甲子園に六甲おろしが響き渡る。しかし、阪神・藤川監督は厳しい表情を浮かべていた。「お子ちゃまレベルの選手たちも多い。まだまだひよっこな選手たちがいる」。試合後の会見で苦言を連発した。指摘した場面は３―２の６回無死一塁。代打・高寺の送