女優の沢口靖子（６０）が１０月期のフジテレビ系「絶対零度〜情報犯罪緊急捜査〜」（月曜・後９時）で３５年ぶり同局連続ドラマに主演することが３０日、分かった。デビュー４１年で初の“月９”出演になる。作品は同局の刑事ドラマでも人気のシリーズ。２０１０年４月に始まり、シーズン２までを上戸彩、同３、４を沢村一樹が主演。今回は、沢口が警視庁内からスペシャリストを集めた「情報犯罪特命対策室」（通称・ディクト