2024Ç¯1·î´ü¤Ë¥ª¥·¥É¥é¥µ¥¿¥Ç¡¼ÏÈ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿´äËÜ¾È¼ç±é¡ØÎø¤¹¤ë·Ù¸î24»þ¡Ù¡£¿ô¡¹¤Î¥Ò¥Ã¥Èºî¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿µÓËÜ²È¡¦¶â»Ò¤¢¤ê¤µ¤¬¼ê³Ý¤±¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¤À¡£¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦ÇòÀÐËã°á¤È¤ÎÎø¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢»ö·ï¤ÎÆæ¤òÄÉ¤¦¹Í»¡¤¢¤ê¡¢Ç÷ÎÏ¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¢¤ê¤È¡¢Ëè²ó¥É¥­¥É¥­¥Ï¥é¥Ï¥é¤¬Æþ¤êº®¤¸¤ëÅ¸³«¤¬ÂçÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤ÀËÜºî¡£¤½¤ó¤Ê¡ØÎø¤¹¤ë·Ù¸î24»þ¡Ù¤¬¡¢Îø¤â»ö·ï¤â¥¹¥±¡¼¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤³¤Î½©¡¢¶âÍË¥Ê¥¤¥È¥É¥é¥ÞÏÈ¤Çseason2¤òÊüÁ÷¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£