長野県須坂市に、県内最大級の複合商業施設「イオンモール須坂」が、2025年10月3日（金）にグランドオープンします。長野県初出店となる57店舗、北信初出店の45店舗を含む約170の専門店が集結。豊かな自然と融合したオープンガーデンやIMAXレーザーシアター、子どもたちが夢中になれる大型キッズエリアなど、大人から子どもまで一日中楽しめる見どころが満載です。この記事では、地域との連携も意識した、買い物だけでは無く様々な