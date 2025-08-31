1年前に訪れた愛媛県のポツンと一軒家を再訪。日本でも類を見ない円錐形の茅葺屋根の道場のその後と、自然と共生するご夫婦の現在の暮らしぶりに密着！ ©ABCテレビ 8月31日（日）の『ポツンと一軒家』は、1年前に訪れた愛媛県にあるポツンと一軒家を再訪する。そこは、森を切り拓いて作った美しい棚田を見下ろすように建つ丸い茅葺屋根の道場が印象的なポツンと一軒家だ。この地で暮らしていたのは、日本の自然と伝統文化を