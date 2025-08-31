¼Ç¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÃÍ11.0¡á¤ä¤ä¹Å¤á¢¨ÅÚÍË¸áÁ°6»þ30Ê¬´Þ¿åÎ¨¡á¼ÇGÁ°13.3¡ó¡¢4³Ñ11.9¡ó¥À¡¼¥ÈGÁ°2.9¡ó¡¢4³Ñ3.1¡ó¢¨ÅÚÍË¸áÁ°5»þ30Ê¬¡£¼Ç¤ÏºÇ½ª½µ¤Ç¤âÁ´ÂÎÅª¤ËÎÉ¹¥¡£»þ·×¤¬½Ð¤ä¤¹¤¤ÇÏ¾ì¤ÇÁ°¤¬»ß¤Þ¤ê¤Å¤é¤¤¡£¥À¡¼¥È¤Ï´¥Áç¤·¤¿¾õÂÖ¡£ÅÚÍË¤Ïº¹¤·¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£