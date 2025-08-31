お笑いタレント有吉弘行（51）が29日、ニッポン放送「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」（月〜金曜午前11時半）に20年ぶりのゲスト生出演。スケジュールを取りづらい芸人として、東京ダイナマイトのハチミツ二郎（50）の名を挙げた。有吉の冠番組、テレビ朝日系「有吉クイズ」で東京ダイナマイト、ハチミツ二郎の出演回「ハチミツ二郎と電動車椅子さんぽ」が「ギャラクシー賞」2025年4月度の月間賞に選出された。「有吉ウォッチャー