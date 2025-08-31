【モデルプレス＝2025/08/31】2024年1月期にオシドラサタデー枠で放送された岩本照（Snow Man）主演のテレビ朝日系「恋する警護24時」の続編が決定。「恋する警護24時 season2」として、10月より金曜ナイトドラマ（毎週よる23時15分〜）にて放送される。【写真】白石麻衣、制服姿のJKビジュアルに絶賛相次ぐ◆岩本照主演「恋する警護24時 season2」決定 本作は「恋はつづくよどこまでも」や「着飾る恋には理由があって」など恋愛も