¡þÂè96²óÅÔ»ÔÂÐ¹³Ìîµå1²óÀïÆüËÜÀ¸Ì¿6¡½5À¾Ç»±¿Í¢¡Ê2025Ç¯8·î30ÆüÅìµþD¡ËÆüËÜÀ¸Ì¿¤Ïº£Âç²ñºÇÄ¹4»þ´Ö4Ê¬¤Î»àÆ®¤òÀ©¤·¡¢19Ç¯°ÊÍè6Ç¯¤Ö¤ê¤Î½éÀïÆÍÇË¡£21Ç¯¥ª¥Õ¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿³áÅÄÌÐÀ¸´ÆÆÄ¤Ï¡ÖËÍ¤â¡ÊÅÔ»ÔÂÐ¹³¤Ï¡Ë½é¾¡Íø¤À¤±¤É¡Ä¡£ËÜÅö¤Ë¸·¤·¤¤»î¹ç¡×¤ÈÂç¤­¤¯Â©¤òÅÇ¤¤¤¿¡£¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤Î±äÄ¹10²ó¤«¤é¤Ï¼è¤Ã¤Æ¤Ï¼è¤é¤ì¤Æ12²ó¤ËÆÍÆþ¡£¥¹¥¯¥¤¥º¤Ê¤É¤Ç2ÅÀ¤òµó¤²¡¢1ÅÀº¹¤ËÇ÷¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¤è¤¦¤ä¤¯¼é¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£8²ó¤«¤éÅÐÈÄ¤·¡¢5¥¤¥Ë¥ó¥°