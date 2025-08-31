現地時間８月30日に開催されたエールディビジの第４節で、板倉滉が加入したオランダの超名門アヤックスがフォレンダムと敵地で対戦。１−１のドローに終わった。この試合で同点ゴールを奪ったのが、２試合ぶりに怪我から復帰し、CBで先発した板倉だった。不運な形で16分の失点に絡んでしまった日本代表DFは61分、CKから味方がニアでフリックしたところに反応。ファーサイドに走り込んでボレーで合わせ、ネットを揺らしてみせ