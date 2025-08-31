女優の沢口靖子（60）が初めてフジテレビ月9ドラマに主演する。10月期の「絶対零度〜情報犯罪緊急捜査〜」（月曜後9・00）。人気シリーズの第5弾で、沢口は情報犯罪を解決する刑事役。フジの連ドラに出演するのは1990年に主演した「お江戸捕物日記照姫七変化」以来35年ぶり。月9ドラマに60歳の沢口が主演するのは異例だ。90年〜00年代初めまではトレンディー路線で、若い俳優を起用し社会現象を起こしてきた。近年は医療ドラ