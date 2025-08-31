¼Ç¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÃÍ7.3¡á¤ä¤äÆð¤é¤«¤á¢¨ÅÚÍË¸áÁ°8»þ20Ê¬´Þ¿åÎ¨¡á¼ÇGÁ°13.9¡ó¡¢4³Ñ13.8¡ó¥À¡¼¥ÈGÁ°13.6¡ó¡¢4³Ñ13.7¡ó¢¨ÅÚÍË¸áÁ°4»þ¡£¼Ç¤ÏÆâºô±è¤¤Á´ÂÎÅª¤Ë½ý¤ß¤¬¤¢¤ê¡¢¿åÊ¬¤â´Þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¿¤á¥Ñ¥ï¡¼¤¬É¬Í×¡£¥À¡¼¥È¤ÏµÓÈ´¤­¤¬ÎÉ¤¯Àè¹ÔÍ­Íø¡£¥¹¥Ô¡¼¥É¥¿¥¤¥×¤¬ÁÀ¤¤ÌÜ¡£