²ÎÉñ´ì¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿±Ç²è¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¤òµ­Ï¿¤·¡¢¶¸¸À¤Î»ê·Ý¤ò¼ý¤á¤¿±Ç²è¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÅÁÅý·ÝÇ½¤ËÂÐ¤¹¤ë´Ø¿´¤Î¹â¤Þ¤ê¤ò¡¢Ê¸²½·Ñ¾µ¤Ø¤ÎÄÉ¤¤É÷¤Ë¤·¤¿¤¤¡£²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤ÎÈ¾À¸¤òÉÁ¤¤¤¿±Ç²è¡Ö¹ñÊõ¡×¤¬¡¢¼Â¼Ì¤ÎË®²è¤Ç¤Ï£²£²Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¶½¹Ô¼ýÆþ£±£°£°²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤¿¡£±Ç²è¤Î¥Ò¥Ã¥Èºî¤Ï¥¢¥Ë¥á¤¬Â¿¤¤Ãæ¤Ç¡¢°ÛÎã¤À¤È¸À¤¨¤ë¡££²¿Í¤Î¼ã¼êÇÐÍ¥¤¬·Î¸Å¤òÀÑ¤ó¤ÇÈäÏª¤¹¤ë²ÎÉñ´ì¤ÎÌ¾¾ìÌÌ¤¬¸«½ê¤À¡£¹ë²Ú¤Ê°áÁõ¤ä²»³Ú¤ËºÌ¤é¤ì¤¿ÉñÂæ¤ÎÈþ¤·¤¤±ÇÁü¤âÁê¤Þ