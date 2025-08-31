【天津＝吉永亜希子】中露が主導する上海協力機構（ＳＣＯ）首脳会議が３１日、中国・天津で開幕する。中国は今回の首脳会議を「今年最も重要な元首外交の一つ」として重視し、加盟国など２０以上の外国首脳を招待した。北京で９月３日に行われる軍事パレードでは中国、ロシア、北朝鮮の首脳が集まり、連携をアピールする見通しだ。中国外務省によると、ＳＣＯ首脳会議にはロシアのプーチン大統領、インドのナレンドラ・モディ