日本テレビ系「２４時間テレビ４８−愛は地球を救う−」（３１日まで）の放送が３０日、スタートし「マラソン子ども支援募金」のチャリティーマラソンランナーを務めるＳＵＰＥＲＥＩＧＨＴの横山裕（４４）が午後８時１１分にスタートした。開始直前には、サプライズスターターとして事務所の同期の嵐・相葉雅紀（４２）が登場。横山は「忙しいのにめっちゃうれしい！」と喜んだ。相葉はスタート前から感極まって涙ぐみ「頑