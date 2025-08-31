30日（土）、2025バレーボール女子世界選手権（世界バレー）のラウンド16の2試合が行われた。 32カ国のうち16ヵ国が進出した決勝トーナメント。29日（金）にはラウンド16の2試合が行われ、女子オランダ代表と女子日本代表が準々決勝へと駒を進めていた。 30日には、女子イタリア代表vs女子ドイツ代表と女子ポーランド代表vs女子ベルギー代表の2試合が行われた。 先に行われたイタ