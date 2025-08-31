明石家さんま（70）が30日放送のMBSラジオ「ヤングタウン土曜日」（土曜午後10時）に出演。日本映画の巨匠からNGを連発されたことを明かした。山田監督が倍賞千恵子と木村拓哉を主演に迎え、22年製作のフランス映画「パリタクシー」を原作に、人生の喜びを描く「TOKYOタクシー」（11月21日公開）。倍賞が演じた85歳の高野すみれを乗せる、個人タクシー運転手の宇佐美浩二を木村が演じる。さんまは同僚ドライバー役で声だけの出演だ