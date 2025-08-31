俳優の沢口靖子（60）が、10月放送スタートの月9ドラマ『絶対零度〜情報犯罪緊急捜査〜』（毎週月曜 午後9時〜）で主演を務めることが発表された。沢口のフジテレビ連続ドラマ出演および主演を務めるのは、『お江戸捕物日記 照姫七変化』（1990年）以来、35年ぶりで、芸歴41年で初のフジテレビ月９ドラマ枠出演となる。また、沢口が演じる二宮奈美のビジュアルも初公開となり、今作のために髪をバッサリとカットしてショートヘア