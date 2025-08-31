女優の沢口靖子（60）が、フジテレビ系10月期連続ドラマ「絶対零度〜情報犯罪緊急捜査〜」（月曜午後9時）で主演を務めることが30日、分かった。同局系連ドラで主演および出演するのは「お江戸捕物日記照姫七変化」以来35年ぶり。芸歴41年で初の「月9」となる。「絶対零度」シリーズは、上戸彩（39）、沢村一樹（58）が主演してきた人気刑事ドラマ。第5弾の今回は「情報犯罪特命対策室」（通称DICT）を舞台に、特殊詐欺やサイバ