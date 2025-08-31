負傷による長期離脱が続いていたなでしこジャパン（日本女子代表）DF清水梨紗（マンチェスター・シティ・ウィメンズ）が30日、プレシーズンマッチで待望の実戦復帰を果たした。新シーズンに向けた準備を進めるマンチェスター・シティ・ウィメンズは、プレシーズンマッチでダーラムWFCと対戦。長谷川唯が先発出場を飾った一戦は、前半だけでマンチェスター・シティ・ウィメンズが2点のリードを奪い、後半からはGK山下杏也加も途