ブンデスリーガ第2節が30日に行われ、バイエルンは敵地でアウクスブルクと対戦した。昨シーズン、2シーズンぶりにブンデスリーガの覇権を奪還したバイエルンは、16日に行われたDFLスーパーカップで今シーズンがスタート。同試合でシュトゥットガルトを2−1で破ると、22日に行われたブンデスリーガの開幕戦ではライプツィヒを6−0で粉砕した。27日にはDFBポカール1回戦でヴェーエンを3−2で撃破しており、中2日で今節を迎える。