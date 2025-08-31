◆テニス▽全米オープン（３０日、米国・ニューヨーク）２０１８、２０年優勝で、世界ランキング２４位、第２３シードの大坂なおみ（フリー）が全米で５年ぶりの４回戦に進出した。同１８位で第１５シードのダリア・カサトキナ（オーストラリア）に６−０、４−６、６−３のフルセット勝利。４大大会では優勝した２１年全豪以来、２０２４年に産休から復帰してから最高の成績となった。４回戦では同３位で２０２３年優勝のコ