4勝8分け15敗で最下位のJ1新潟は明治安田J1リーグ第28節で31日にアウェーで浦和と対戦する。過去に敵地では一度も勝利したことがない難敵に、調子を上げてきたMF小原基樹（25）は怖れることなく立ち向かう。切れのあるドリブルと素早い攻守の切り替えで左サイドの起点となり、完全アウェーの雰囲気を吹き飛ばして1勝をもぎ取る。言動もプレーも前向き。7月下旬の加入から、小原の周囲は自然と明るくなる。新潟と浦和との相性の