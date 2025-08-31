¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡Û¥Æ¥Ë¥¹¤ÎÁ´ÊÆ¥ª¡¼¥×¥ó¤Ï30Æü¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹3²óÀï¤ÇÂçºä¤Ê¤ª¤ß¡Ê¥Õ¥ê¡¼¡Ë¤Ï¥À¥ê¥¢¡¦¥«¥µ¥È¥­¥Ê¡Ê¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Ë¤Ë6¡½0¡¢4¡½6¡¢6¡½3¤Ç¾¡¤Á¡¢4²óÀï¤Ë¿Ê¤ó¤À¡£2023Ç¯7·î¤Î½Ð»º¤«¤éÉüµ¢¸å¤Î»ÍÂçÂç²ñ¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ4²óÀï¤Ë¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¡£