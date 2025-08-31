アイドルグループ「ＳＵＰＥＲ ＥＩＧＨＴ」の安田章大（４０）が３０日、都内で行われた「『アリババ』『愛の乞食』囲み取材及び公開ゲネプロ」に俳優の壮一帆、伊東蒼、温水洋一、風間杜夫、福田転球らとともに出席した。同公演では劇作家・唐十郎の初期作品「アリババ」「愛の乞食」を二作連続上映する。唐と蜷川幸雄を師とする金守珍が演出を務めた。主演の安田は、個性的なベテラン共演者を見渡し「楽しいメンバーが集