ＳＵＰＥＲＥＩＧＨＴの安田章大（４０）が３０日、東京・世田谷パブリックシアターで舞台「ＢｕｎｋａｍｕｒａＰｒｏｄｕｃｔｉｏｎ２０２５『アリババ』『愛の乞食』」（８月３１日〜９月２１日、同所ほか）の公開通し稽古を行った。上演されるのはアングラ演劇を代表する劇作家、演出家、俳優で昨年死去した唐十郎さんの初期２作で、今回は全編関西弁で演じる。安田は「楽しいメンバーが集まりました。いろんな格好をして