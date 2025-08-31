ＳＵＰＥＲＥＩＧＨＴの安田章大が３０日、東京・三軒茶屋の世田谷パブリックシアターで主演舞台「アリババ」「愛の乞食」（３１日から９月２１日まで）の公開ゲネプロを行った。昨年５月に死去したアングラ演劇の巨匠・唐十郎氏（享年８４）による、１９６０〜７０年代の初期の２作品。演出は金守珍氏が務め、初の全編関西弁で連続上演される。安田は個性あふれるキャスト陣と取材に応じ「楽しいメンバーが集まった」と笑