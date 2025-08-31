この夏、ボルシアMG（ドイツ）からアヤックス（オランダ）への移籍を果たした板倉滉。８月17日のゴー・アヘッド・イーグルス戦（２−２で引き分け）でデビューしたものの足をつってしまい77分にベンチに退いたが、得意のスライディングタックルでピンチを防ぐなど、高い評価を受けた。続く24日のヘラクレス戦（２−０で勝利）は大事をとって休んだが、30日のフォレンダム戦（１−１の引き分け）で移籍後初ゴールを決めた。０−