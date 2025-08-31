5人組グループ・SUPER EIGHTの安田章大が30日、世田谷パブリックシアターで行われた舞台「Bunkamura Production 2025『アリババ』『愛の乞食』」囲み取材及び公開ゲネプロに出席した。【集合ショット】個性豊かな衣装で登場した出演者たち6月に新宿梁山泊主催のテント公演でも同演目を上演し、再演となる今回だが、安田は「全く違うもの。演じる人が変われば役柄やキャラクターが変わって、物語が変わるので。なので、再演とい