31Æü¸áÁ°3»þ49Ê¬¤´¤í¡¢Ä¹Ìî¸©¤ÇºÇÂç¿ÌÅÙ2¤ò´ÑÂ¬¤¹¤ëÃÏ¿Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú¾ÜºÙ¡Û³ÆÃÏ¤Î¿ÌÅÙ°ìÍ÷¡¦ºÇ¿·LIVEµ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¿Ì¸»ÃÏ¤ÏÄ¹Ìî¸©ÆîÉô¤Ç¡¢¿Ì¸»¤Î¿¼¤µ¤Ï¤ª¤è¤½20km¡¢ÃÏ¿Ì¤Îµ¬ÌÏ¤ò¼¨¤¹¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É¤Ï3.4¤È¿äÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤ëÄÅÇÈ¤Î¿´ÇÛ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ºÇÂç¿ÌÅÙ2¤ò´ÑÂ¬¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ä¹Ìî¸©¤ÎÇäÌÚÂ¼¤Ç¤¹¡£¡Ú³ÆÃÏ¤Î¿ÌÅÙ¾ÜºÙ¡Û¢£¿ÌÅÙ2¢¢Ä¹Ìî¸©ÇäÌÚÂ¼¢£¿ÌÅÙ1¢¢Ä¹Ìî¸©°¤ÆîÄ®°¤ÃÒÂ¼Ê¿Ã«Â¼º¬±©Â¼²¼ÛêÂ¼Å·Î¶Â¼ÂÙÉì