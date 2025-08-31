【天津共同】中国天津市で31日、上海協力機構（SCO）首脳会議が2日間の日程で始まる。ロシアのプーチン大統領やインドのモディ首相ら新興国の首脳が集結。習近平国家主席がSCOの連携強化に向けて会議を主宰し、米欧への対抗軸を打ち出す構えだ。会議では習氏が基調演説を行う予定。安全保障や経済など多分野の協力に関する文書の採択の他に「天津宣言」の署名と発表を目指す。習氏は保護主義的な政策を進めるトランプ米政権