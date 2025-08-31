¡Ú¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè3Àá¡Û(Elland Road)¥ê¡¼¥º 0-0(Á°È¾0-0)¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë<·Ù¹ð>[¥ê]W. Gnonto(40Ê¬)[¥Ë]¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥Ý¡¼¥×(36Ê¬)´Ñ½°:36,727¿Í