毎夏恒例の日本テレビ系チャリティー番組「２４時間テレビ４８―愛は地球を救う―」が３０日、東京・両国国技館で始まった。チャリティーマラソンランナーを務めるＳＵＰＥＲＥＩＧＨＴの横山裕は、午後８時１０分ごろスタート。支援を必要とする全国の子どものための「マラソン子ども支援基金」を背負った挑戦が始まった。都内は最高気温３８度の猛暑日となったが、横山は「めちゃくちゃコンディションいい」と涼しい顔で快