¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè3Àá¤¬30Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¢¥é¥Ù¥¹¤È¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£¤³¤³¤Þ¤Ç2»î¹ç¤ò¾Ã²½¤·¤¿¥ê¡¼¥°Àï¤Ç1Ê¬1ÇÔ¤òµ­Ï¿¤·¡¢Ì¤¤À¾¡Íø¤¬¤Ê¤¤¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¡£º£µ¨½éÇòÀ±¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÅ¨ÃÏ¤Ç·ãÆÍ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¸½»þÅÀ¤Ç1¾¡1ÇÔ¤Î¥¢¥é¥Ù¥¹¤À¡£¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥·¥á¥ª¥Í´ÆÆÄ¤ÏÁ°Àá¥¨¥ë¥Á¥§Àï¤«¤éÀèÈ¯¤ò1ËçÊÑ¹¹¡£¥¯¥ì¥Þ¥ó¡¦¥é¥ó¥°¥ì¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¡¢ºÇÁ°Àþ¤Ë¤Ï¥Õ¥ê¥¢¥ó¡¦¥¢¥ë¥Ð¥ì¥¹¤È¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¡¦¥»¥ë¥í¡¼¥È