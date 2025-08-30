¡Ö¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡á¿©»öÀ©¸Â¡×¤È»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¡È¿©¤Ù¤ë½çÈÖ¡É¤ò¾¯¤·¹©É×¤¹¤ë¤À¤±¤ÇÂÎ¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£40Âå¥Ñ¡¼¥È¶ÐÌ³¤ÎG¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡Ë¤Ï¡¢Ëè¿©¡Ö¿©ÊªÁ¡°Ý¤òÀè¤Ë¿©¤Ù¡¢½ÁÊª¤òºÇ½é¤Ë°û¤à¡×¥ë¡¼¥ë¤ò£³¥ö·î·ÑÂ³¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÂÎ½Å¤Ï¡Ý£µkg¡¢ÂÎ»éËÃÎ¨¤Ï¡Ý£³¡ó¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£🌼³°¿©Â³¤­¤Ç¤â¸ºÎÌÀ®¸ù¡ªÈ¾Ç¯¤Ç¡Ý£¹kg¤ò³ð¤¨¤¿¡Úºî¤êÃÖ¤­¡ßPFC´ÉÍý¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡Û¡Ö¿©ÊªÁ¡°Ý¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡×¤Ç·ìÅüÃÍ¤ò°ÂÄê¡Ö°ÊÁ°¤Ï¤´ÈÓ¤ä¥Ñ¥ó¤«¤é¿©¤Ù¤Æ¤·