¡ÖË»¤·¤¯¤Æ¤â¡¢¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬¹¥¤­¤Ç¤â¡¢»ä¤Ç¤âÁé¤»¤é¤ì¤¿¡ª¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÅÔÆâ¤ÇÆ¯¤¯30Âå²ñ¼Ò°÷¤Î¿¿±û¤µ¤ó¡£ºßÂð¶ÐÌ³¤È½Ð¼Ò¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉÀ¸³è¤òÁ÷¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢³«»Ï£±¥ö·î¤Ç£³kg¤Î¸ºÎÌ¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤Î¤À¤½¤¦¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¿¿±û¤µ¤ó¤¬¼ÂÁ©¤·¤¿¡ÈÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤À¤±¡É¤Ë¹Ê¤Ã¤¿¡Ú´ÊÃ±¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¥ë¡¼¥ë¡Û¤ò£³¤Ä¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¡ÈÄ«¤´¤Ï¤ó¡É¤òÊÑ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¿©Íß¤¬°ÂÄê¡ª¤³¤ì¤Þ¤ÇÄ«¿©¤ò¥Ñ¥ó¤ä´Å¤¤°û¤ßÊª¤ÇºÑ¤Þ¤»¤¬¤Á¤À¤Ã¤¿¿¿±û¤µ¤ó