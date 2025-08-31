【オランダ・エールディビジ第4節】(クラス・スタディオン)フォレンダム 1-1(前半1-0)アヤックス<得点者>[フ]H. Veerman(16分)[ア]板倉滉(61分)<警告>[フ]アンソニー デスコット(83分)、Y. Leliendal(90分+6)[ア]ラウール・モロ(23分)、ボウト・ベグホルスト(79分)、ルーカス・ローザ(86分)観衆:6,864人├アヤックス板倉滉が新天地ゴール! デビュー戦負傷から待望復帰、不運な失点関与も…好機連発から渾身の同点弾└