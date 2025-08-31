[8.30 ブンデスリーガ第2節](WWKアレーナ)※25:30開始<出場メンバー>[アウクスブルク]先発GK 1 フィン・ダーメンDF 5 クリスティアン・マツィマDF 6 ジェフリー・ハウウェレーウDF 31 ケベン・シュロッターベックMF 4 アンノア・マッセンゴMF 13 ディミトリス・ヤヌリスMF 17 クリスティヤン・ヤキッチMF 19 R. FellhauerMF 26 エリアス・サードMF 27 マリウス・ボルフFW 36 M. Kömür控えGK 22 N. LabrovićDF